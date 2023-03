La scuderia RO racing al Rally Team 971 in classe R5 con il molisano Riccardo Di Iuorio

Ci saranno i rally e la pista negli impegni agonistici del fine settimana per la scuderia RO racing. Il molisano Riccardo Di Iuorio, in coppia con Nicolò Lazzarini, esordirà in Piemonte, su una Citroen C3 nella difficile categoria R5, al Rally Team 971.

Impegni piemontesi e siciliani per i portacolori della scuderia RO racing nel fine settimana agonistico che sta per iniziare. La quarantanovesima edizione del Rally Team 971 che prenderà il via domani, sabato 25 marzo, da Settimo Torinese, registrerà l’esordio di Riccardo Di Iuorio nella difficile categoria R5. Il pilota molisano, che sarà ai nastri di partenza della manifestazione piemontese in coppia con Nicolò Lazzarini, a bordo di una Citroen C3, ha avuto modo di testare la vettura transalpina nei giorni scorsi e adesso proverà a mettere a frutto quanto appreso durante la sessione conoscitiva del nuovo mezzo.

Sempre nella stessa gara, a difendere i colori del sodalizio siciliano, ci saranno Andrea Piccardo e Martina Fresolone. I due proveranno a spingere la loro Peugeot 208 di classe Rally4/R2 quanto più avanti possibile in classifica.