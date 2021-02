La scomparsa di Majorana: tra mito, giallo e romanzo

di Christian Trivisonno e Carmine Mercurio

Majorana fu indiscutibilmente un genio della fisica, paragonato dallo stesso Fermi a Newton e Galilei. Fu un grande scienziato, che dopo essersi laureato in fisica teoretica iniziò a lavorare ed elaborare delle teorie che avrebbero potuto portare alla fusione nucleare. E’ stato una delle menti più brillanti del XX secolo per questo non è passata inosservata la sua scomparsa, tanto che ancora oggi sono diverse le teorie e i dubbi relativi a riguardo. Una delle teorie è quella del suicidio avvalorata anche dalla lettera dello stesso fisico a Alfonso Carrelli: “Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo…” e con queste parole si imbarca su un traghetto diretto da Napoli a Palermo. Gli ultimi avvistamenti di Ettore sembrano risalire al 26 Marzo 1938 sul piroscafo di ritorno da Palermo a Napoli. Molti sono ancora i dubbi e i nodi da sciogliere e non a caso la procura di Roma nel 2011 ha riaperto l’inchiesta, sulla base del ritrovamento di una foto che ritraeva il fisico siciliano in Venezuela nel 1955. Lo stesso Leonarda Sciascia, una delle grandi figure del Novecento italiano e europeo, ha scritto un libro riguardo la scomparsa del grande fisico Majorana facendo capire che Majorana non si suicidò ma volle rifugiarsi dal mondo dopo aver scoperto la potenza annientatrice della bomba atomica. Infatti Ettore fu uno dei primi che elaborò la teoria del nucleo fatto di protoni che lo avrebbe portato inevitabilmente alla scoperta della bomba atomica. Forse il grande fisico aveva già intuito tutto, la sua mente aveva capito la scoperta di qualcosa di terribile, che avrebbe portato alla distruzione. E secondo alcuni proprio per non lavorare al progetto della bomba atomica il grande scienziato decise di fuggire. La comunità scientifica sostenne la tesi del suicidio a differenza della madre che mai accettò questa teoria. Si presume che Majorana abbia organizzato tutto nei minimi dettagli per sparire dal mondo, la procura di Roma e Leonardo Sciascia sono d’accordo sul fatto che si sia trattato solo di un finto suicidio ma in realtà è stata una fuga che ha lasciato il segno nella comunità scientifica.