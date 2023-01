La scomparsa di Benedetto XVI pervade di tristezza i fedeli di Guardialfiera

Al Papa emerito è legato il Decreto che convalida ed immolrala illucro delle Indulgene Plenarie nella “Porta Santa” della Cattedrale





La morte di Benedetto XVI – da quasi dieci anni unico Pontefice emerito della storia – ha pervaso di profonda tristezza i fedeli di Guardialfiera che, al rito del “Te Deum” nell’ultima sera dell’anno e nel suo ultimo giorno di vita, hanno reso grazie al Datore di ogni bene, anche per il dono di Papa Ratzinger, il gigante della fede e della ragione.

Il nostro popolo ne è legato, in particolare per il “Decretum” n° 595/o7/I da lui sanzionato il 13 dicembre 2007 con il quale volle convalidare ed eternare il lucro della Indulgenza Plenarie Perpetue, già presenti per “praeterita consuetudo”.

L’insigne documento pontificio, specifica inoltre che “la remissione totale delle pene temporali, sono elargite il 1° e il 2 giugno di ogni anno, per la grande esultanza dei credenti, nella Antica Cattedrale della Beata Vergine Assunta di Cielo, allorché viene solennemente aperta la <Porta Santa>.

E’ anche precisato che il consilium papale, avrà efficacia “in perpetuum valituro” (cioè per sempre) nonostante qualunque contraria decisione.

Il ricordo di Papa Benedetto dovrà risuonare, dunque, perennemente nel cuore dei guardiesi aperti alla gioia di essere credenti e onorati di poter restare, assieme Lui, “umili operai nella vigna del Signore”.