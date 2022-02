La scatola nera della Terra

di Marianna Meffe

Nel clima di generale instabilità, delusione e paura che viviamo in questi giorni, dopo gli eventi in Ucraina, sembra sempre più probabile che un giorno si arrivi a dover fare ricorso a una risorsa che sembra uscita direttamente da Lost.

Parliamo della scatola nera dell’umanità, la EARTH’S BLACK BOX, progetto ancora in fase di costruzione per cui la fine dei lavori è prevista per gli ultimi mesi del 2022.

Sarà situata nella remota isola della Tasmania, in Australia, forse per tutelarla dagli sconvolgimenti che potrebbero avere luogo in zone più instabili e frequentate del pianeta.

In ogni caso, con un volume di 120 metri cubi, spesse pareti e componenti granitiche, è progettata per essere indistruttibile e conservare al suo interno dati riguardo la salute del pianeta, principalmente connessi ai cambiamenti climatici e alle loro cause e effetti.

Ideata da Clemenger BBDO, una delle maggiori società di comunicazione australiana, la Box ha anche l’obiettivo di generare un forte impatto psicologico che porti già le generazioni presenti a chiedersi perché ci sia bisogno di una scatola nera per l’umanità. E ad agire di conseguenza.

Il principio alla base è lo stesso delle scatole nere degli aerei: un tracciato che, in caso di catastrofe, aiuti a far chiarezza nel passato.

Una sorta di diario di bordo della storia umana, un lascito per dei posteri che potrebbero essere più volenterosi di noi nell’apprendere dagli errori del passato.