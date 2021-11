La Santità: salvezza, giustificazione e divinizzazione dell’uomo

(Solennità di Tutti i Santi)

Oggi la Chiesa celebra i santi, uomini e donne che hanno saputo ascoltare, accogliere e mettere in pratica la Volontà di Dio: un progetto d’amore senza limiti che vuole stabilire l’umanità in uno stato di Grazia perfetto: un’intimità familiare e profonda con la fonte stessa della Vita e della Gioia. L’uomo evangelico diventa un “alter Christus”, riporta la presenza e la profezia di Gesù nella storia, attualizzandola, attraverso il linguaggio unico è irripetibile della sua stessa vita. Non tutti i santi sono riconosciuti e venerati come tali. Una loro grande schiera ha vissuto nel perfetto nascondimento, proprio come la più eccelsa fra loro: Maria di Nazareth. Attraverso questa solennità la Chiesa vuole celebrarli e festeggiarli solennemente.

«Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male» (Genesi 3, 1-5).

Prima di parlare della santità, occorre comprendere cosa non lo è, per questo faremo partire la nostra riflessione dall’origene del peccato. La grande tentazione dell’uomo, quella che lo esclude dall’Eden, nasce da un equivoco insidioso: “perché Dio prima ci offre la libertà e poi la limita?”. Leggiamo di seguito il celebre brano biblico che narra della caduta:

Per capire questo concetto dobbiamo tornare con la memoria all’infanzia, quando i nostri genitori ci esortavano, più o meno minacciosamente, a non trasgredire i loro divieti, pena terribili conseguenze (non di rado anche improbabili rapimenti da parte del baubau). Siamo sicuri che ciascuno di noi conserva il ricordo di qualche esito infelice causato dalla disobbedienza: cadute, bruciature, scosse e quant’altro. Semplicemente, Dio ha raccomandato all’umanità nascente di fare ciò che vuole, eccetto ciò che ha come conseguenza la morte (ma anche la sofferenza in genere).

Il “serpente antico” (cfr. Ap 20,2 ) fa apparire Dio quasi come una mamma, quelle di una volta, che ponevano la marmellata sulla mensola più alta, minacciando terribili punizioni per chi osasse trasgredire il comando di non toccarla, ma, come è ovvio non è così. Il lettore attento avrà notato che c’è in gioco qualcosa di importante, la vita stessa per la precisione. Dio comanda di non mangiare il frutto “che sta in mezzo” perchè “mortale”.

Assistiamo così al grande inganno del “serpente antico”, quello attraverso cui ha evaso le difese dell’uomo, ovvero: fargli credere di essere una creatura subordinata al capriccio di un’entità vanagloriosa e attaccata alla suo ruolo di divinità più forte; tant’è che avrebbe vietato ai nostri due progenitori di nutrirsi all’albero della conoscenza del bene e del male solo per evitare di avere dei futuri competitori (!). Abilmente, il tentatore, evoca nei due la figura di un dio meschino, “padre padrone”, che tiene sotto la sua tirannia i figli togliendo ad essi preziose opportunità e la possibilità di condividere la luce della divina conoscenza.

L’altro inganno è stato quello di indurre i due progenitiori dell’umanità all’autodeterminazione etica (definire da sé il bene è il male), cosa disastrosa, i motivi sono ovvi: se ognuno giudica arbitrariamente cosa è un crimine e cosa no, com’è possibile costruire una qualsiasi forma di convivenza? I principi etici fondamentali sono insindacabili: non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, ecc, tutti riassunti nella regola aurea (cfr. Mt 7,12).

L’inganno ha avuto così un doppio malefico effetto: allontanare l’uomo dal suo Creatore e compromettere la buona convivenza fra gli uomini: esattamente l’opposto di quello che avrebbe voluto realizzare Dio. Esiste inoltre un terzo tragico effetto: la morte, sia quella spirituale, per l’allontanamento dalla fonte stessa della vita, sia quella fisica in quanto il peccato genera discordia, odio, violenza, dolore e, inevitabilmente, anche morte.

Il serpente incarna così quell’infantile desiderio di rivalsa e ribellione alle proibizioni materne e paterne, quelle che ci venivano imposte per amore, al fine di tutelare il nostro e altrui bene. Una tentazione che non ci abbandona in età adulta, la dove il ruolo di tutore e garante viene assunto dalle autorità istituzionali politiche e religiose (Ovviamente quanto detto è solo una semplificazione, sappiamo bene come non sempre, chi dovrebbe tutelarci, agisce per il nostro interesse, a volte ribellarsi è giusto).

Possiamo interpretare l’episodio della caduta, classicamente, come evento a-temporale, che ha avuto come conseguenza il peccato originale, oppure come qualcosa che ridiventa attuale nella storia comune ed individuale: l’uomo è tentato di allontanarsi da Dio quando non comprende il suo disegno; cedendo commette azioni contro i suoi simili, magari autogiustificandosi e disprezzando i principi etici, così da diventare causa di dolore, morte e distruzione.

I piani di Dio, rivelati lungo il corso storico della Rivelazione, sono invece esattamente l’opposto: darci la Vita eterna nella resurrezione di Cristo; farci conoscere il bene ed il male nelle parole del Verbo ( cfr. Gv 14,6); divinizzarci attraverso lo Spirito mandato all’uomo dal Padre per mezzo del Figlio, colui che è morto, risorto e asceso al cielo per l’umanità (Gv 14,15-17). In un certo qual senso, dunque, anche noi “saremo Dio”, sopratutto perché innestati in Cristo Gesù per essere tutt’uno con lui. Tutto questo può essere riassunto in una sola parola: santità.

A questo punto è utile un breve excursus etimologico. Il termine santo deriva dal latino “sanctus”, ovvero il participio passato di “sancire”, usato sia in ambito legale (es.: sancire una legge), sia per quello religioso (sacro; destinare al culto; legare al divino). In ebraico abbiamo invece “kadosh”, usato nell’antico testamento per la prima volta proprio in relazione al sabato, giorno in cui tutto deve essere sospeso per il culto. Anche in questo caso il termine non è molto dissimile da “sacro”: messo da parte perché destinato al culto o in relazione con il divino. È interessante notare che Gesù mette in crisi proprio questa concezione di santità. Sappiamo bene come egli si avvicina ai peccatori e “trasgredisce”, anche se solo apparentemente, il riposo sabbatico. Ciò che contamina è il peccato, non il peccatore; l’amore verso il bisognoso non è lavoro, ma culto gradito a Dio e quindi non trasgredisce il sabato. Gesù rivoluziona l’idea di santità, che non è più “restare sotto una teca”, ma piuttosto lo spendersi per amore di Dio e del prossimo.

Il Signore adotta per noi una triplice strategia nell’attuare il suo progetto di santità e e sostenerci nella difficoltà della prova. Per comodità abbiamo individuato tre parole chiave: salvezza, giustificazione e divinizzazione. In realtà sono tre prospettive di un’unica realtà, ovvero: l’azione di Dio nella storia.

Cerchiamo di definirle sitenteticamente.

Salvezza: Dio ci redime dal peccato innestandoci nella nuova umanità incarnata da Cristo. Egli inghiotte la maledizione del peccato nell’amore sconfinato che dimostra sulla croce; Risorgendo e ascendendo al Cielo invia lo Spirito che ci unisce e rende partecipi della sua stessa eredità (Rm 8, 15-17).

Giustificazione: continuamente ci sorprendiamo a fare il male, anche quando vorremmo fare il bene, pecchiamo e inciampiamo ripetutamente nella nostra fragilità, ma Dio ci giustifica per mezzo dello Spirito, ravvivando continuamente nel cuore anelante al perdono la Grazia misericordiosa, attraverso la fede e la riconciliazione, preservandoci così dalla morte eterna. Siamo resi giusti (giustificati), pur non meritandolo, solo per il suo amore, a noi non resta che desiderare con tutto il cuore di fare la sua Volontà e chiedere la Grazia necessaria, tenendo aperta ogni via possibile allo Spirito.

Divinizzazione (o Theosis): l’amorevole progetto di Dio prevede per l’uomo la glorificazione e la partecipazione alla vita divina (cfr. Gv 17,23-24; 2Cr 3,17; 2Pt 1,4 ). Sant’Atanasio nel “De Incarnatione” scriveava: “Il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio”, anche San Cirillo nel suo commento al vangelo di Giovanni affermerà: “Ricevuto Lui [lo Spirito], diventiamo partecipi della natura divina e riceviamo in tal modo, mediante il Figlio e nel Figlio, il Padre Stesso”.

Il santo è salvato, giustificato e divinizzato già su questa terra (anche se la pienezza di questa “trasformazione” avverrà solo nella resurrezione), diventa “alter Christus” nella misura in cui si rende disponibile alla Grazia dello Spirito. La santità equivale alla pienezza della nostra realizzazione umana e spirituale, tutto ciò a cui un uomo dovrebbe aspirare.

Carissimi celebriamo la santità come speranza di pace, giustizia e ogni bene nel mondo! Onoriamo coloro che sono stati perseveranti nella Via maestra!

Felice solennità di Ognissanti

Fra Umberto Panipucci