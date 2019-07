La Santa Messa della Cattedrale di Larino in diretta su Rai Uno

Il primo canale della Rai ha trasmesso in diretta dalla Concattedrale di Larino la Santa Messa. La celebrazione eucaristica è andata in onda alle 10,55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” (il programma religioso condotto ogni domenica mattina da Lorena Bianchetti) per la regia di Simone Chiappetta e con il commento di Elena Bolasco. La liturgia è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca e animata dal Coro “Don Luigi Marcangione”, diretto dal maestro Giovanni Petrone.

Una Cattedrale gremita in occasione della Santa Messa che rientra nel cartellone di eventi previsto a celebrazione del settimo centenario della Concattedrale che hanno preso il via giovedì 25 luglio.