La sanità molisana su Mediaset, Giustini urla ma non risponde

Il servizio realizzato dalla trasmissione “Fuori dal Coro” di Rete 4 che mette in luce la gestione commissariale della sanità molisana

Si sono occupati del Molise mettendo in luce i punti oscuri della gestione commissariale della sanità molisana le telecamere della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro”. Nella loro incursione in Molise sono state messe in evidenze le carenze di una sanità che continua a macinare deficit e che ancora non ha adeguato i posti letto necessari per fronteggiare l’emergenza Covid. Sotto la lente la decisione di utilizzare il Cardarelli come unico centro Covid del Molise invece del Vietri di Larino e la carenza di posti letto.