La sanità molisana continua a perdere pezzi, il dottor Rispoli lascia l’Asrem: colpo mortale per senologia

Venerdì gli ultimi interventi chirurgici al Cardarelli, poi il trasferimento al Responsible Research Hospital

Un tempo fu uno dei migliori reparti degli ospedali molisani. La senologia del Veneziale di Isernia era considerata un fiore all’occhiello della sanità regionale. Il reparto, creato dal dottor Rispoli e dalla dottoressa Scarabeo, era rinominato in tutto il centro sud. Fino a quando l’Asrem decise, era il 2019, che era tempo di chiudere i battenti a causa delle tanto decantate razionalizzazioni. I due furono trasferiti a Campobasso nel reparto di senologia diretto dal dottor Della Valle e ben presto la dottoressa Scarabeo lasciò il Molise per trasferirsi a L’Aquila.

Venerdì 11 agosto ci sarà l’ultima seduta operatoria del dottor Ettore Rispoli al Cardarelli: il medico lascia definitivamente l’Azienda Sanitaria Regionale e la sanità pubblica molisana. Da settembre si trasferirà al Responsible Research Hospital (ex Gemelli).

Si chiude in tal modo la storia di uno dei reparti meglio funzionanti in Molise. A causa, è evidente, di una politica cieca, fatti di tagli indiscriminati, e troppo spesso di interessi malcelati del governante di turno. Il Veneziale non potrà più contare sul dottor Rispoli che svolgeva visite pure ad Isernia, anche se operava solo a Campobasso. E la sanità molisana continua a perdere pezzi pregiati e prosegue il suo inesorabile cammino verso il baratro. Il tutto nell’assordente silenzio della politica regionale.