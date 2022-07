La sanità che a volte funziona, «mia figlia curata amorevolmente al Cardarelli»

La testimonianza di una nostra lettrice: «Siamo state trattate come principesse»

Quasi sempre siamo costretti ad occuparci, nostro malgrado, di episodi di malasanità o di difficoltà nell’assistenza per i cittadini molisani. Ogni tanto, però, ci piace riportare anche storie a lieto fine che mettono in luce competenza e professionalità che, fortunatamente, ancora si trovano da questa parti. Per questo oggi riportiamo la testimonianza di Francesca, una nostra lettrice che ha voluto condividere la sua esperienza.

«Voglio dare la mia testimonianza – scrive Francesca – su come mia figlia di 16 anni sia stata curata egregiamente nel reparto di chirurgia generale dell’ospedale cardarelli di Campobasso: ho trovato medici competenti, nello specifico il dottore Antonio Cardarelli che ha curato con dedizione e amore mia figlia ed ha supportato anche me, spaventata dall’accaduto. Siamo state trattate come principesse e le cure per mia figlia e gli accertamenti hanno superato tutte le mie aspettative: la sanità molisana esiste e voglio ringraziare pubblicamente il personale della chirurgia generale del pronto soccorso nella persona del dottore Salvatore Campo e della radiologia.» Grazie Colagrossi Francesca