Sanità, Toma vuole modificare il Balduzzi

Così il governatore nel corso del Consiglio provinciale monotematico tenutosi questo pomeriggio ad Isernia

REDAZIONE ISERNIA

Difesa della sanità pubblica al centro del Consiglio provinciale monotematico tenutosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto, presso l’ente di via Berta. All’Assise hanno preso parte molti sindaci del territorio, il governatore Toma, la parlamentare Cinque Stelle, Rosalba Testamento è quella di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, oltre numerosi rappresentanti dei comitati che in questi mesi si stanno battendo per salvare i tre presidi ospedalieri della provincia pentra. Da registrare ancora un’altra assenza dei commissari alla sanità. Il presidente della Regione ha tracciato la strada da seguire: chiedere la modifica del decreto Balduzzi e fare di Campobasso un Dea di secondo livello e del “Veneziale” di Isernia un Dea di primo livello, in modo da salvare tutte le specializzazioni presenti all’interno del nosocomio. Sul fronte direttore generale, inotre, la conferma che dopo la formalizzazione del nuovo incarico per Sosto -già pronto a trasferirsi in Campania – decadranno anche Lucchetti e Forciniti. Roberto Di Pasquale, presidente provinciale f. f. ha parlato di un momento di discussione serio e senza polemiche per dare delle risposte concrete ai cittadini. Riguardo ai comitati, Lucio Pastore, rappresentante di “Il Bene Comune” e Oreste Scurti di “In seno al problema” che hanno parlato di uno stato comatoso della sanità molisana e, in particolare, quello del territorio pentro.

IN EVIDENZA, LE INTERVISTE AL GOVERNATORE DONATO TOMA, A ROBERTO DI PASQUALE PRESIDENTE PROVINCIALE F. F., A LUCIO PASTORE DEL COMITATO “IL BENE COMUNE” E A ORESTE SCURTI DEL COMITATO “IN SENO AL PROBLEMA”