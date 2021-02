La salute prima di tutto: il Covid aumenta l’interesse verso le polizze sanitarie

Nell’ultimo periodo è cresciuto l’interesse nei confronti delle polizze sanitarie: un’ascesa dovuta soprattutto alle conseguenze del Covid e alla maggiore attenzione verso la tutela della salute. Stando alle rilevazioni ufficiali, infatti, tanto i privati cittadini quanto le aziende sarebbero sempre più propensi a sottoscrivere assicurazioni sulla salute per far fronte alla necessità di accedere rapidamente alle cure. Tanto più che in tempi di pandemia si sono evolute anche le polizze e le agenzie che forniscono questi servizi, con un potenziamento del customer service e delle opzioni telematiche per una totale gestione a distanza.

Con la pandemia c’è maggiore bisogno di protezione

In base a quanto emerso dall’ultimo rapporto sulla salute pubblica e privata, il 90% degli italiani avverte il bisogno di sentirsi maggiormente protetto: una necessità che di questi tempi sale e scavalca anche altre esigenze ugualmente importanti. In secondo luogo, secondo gli studi di settore, è emerso che un italiano su tre sta attualmente valutando la possibilità di sottoscrivere una polizza sulla salute. Una scelta importante che va effettuata svolgendo tutte le ricerche del caso. Per fortuna molte informazioni al riguardo sono facilmente consultabili sul web, leggendo ad esempio l’approfondimento online di Groupama dedicato all’assicurazione sanitaria. Tornando ai numeri, la pandemia ha messo in luce altri criticità legate alla gestione delle richieste di assistenza da parte dei cittadini. Nello specifico, il 93% sostiene che debba mutare profondamente l’intero sistema sanitario in modo tale da andare incontro alle nuove esigenze dei pazienti.

L’assicurazione sanitaria per i lavoratori in smart working

Da quando la pandemia ha modificato le abitudini degli italiani, molti lavoratori si sono ritrovati a svolgere la propria attività da casa con tutte le conseguenze del caso. Il lavoro agile, per sua natura, richiede infatti un trattamento speciale dal punto di vista sanitario, per via della necessità dei lavoratori di avere un’assicurazione medica a distanza. La risposta delle agenzie di settore non si è fatta attendere e al momento sono allo studio nuovi prodotti e servizi in grado di colmare questa importante lacuna. Dunque, un po’ come accaduto in tanti altri comparti, il Covid ha reso necessaria una ristrutturazione dei servizi per andare incontro alle nuove esigenze del momento. Il tutto nonostante i dati sottolineino un calo importante del numero di lavoratori in smart working, se si fa un confronto diretto con il primo lockdown di marzo 2020. Ad ogni modo, il lavoro in remoto è destinato a diventare una realtà sempre più incisiva nel panorama del business, per questo gli attori coinvolti si stanno muovendo in tale direzione.

Gli italiani sono quindi oggi sempre più attenti alla propria salute e, di conseguenza, desiderano dei servizi capaci di soddisfare in maniera efficace questa necessità.