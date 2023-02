“La Salute della Sanità”. Necessario ridurre conflittualità fra pubblico e privato

Incontro a tema presso la Provincia di Isernia

Nella mattinata di sabato, 25 febbraio, presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia si è tenuto un incontro dal tema “La Salute della Sanità”.

Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente della Provincia, Alfredo Ricci, e dal Sindaco del Comune di Isernia, Piero Castrataro.

Relatore dell’evento è stato il Prof. Paolo Sossai, Direttore del Dipartimento Medico della Scuola Internazionale delle Maxiemergenze e dei Disastri (MEDIS).

Primario Medico per 16 anni, è autore di numerosi articoli scientifici e di alcuni libri di saggistica scientifica.



Editore di alcune riviste scientifiche internazionali, ha voluto portare a conoscenza di un uditorio che aveva occupato l’intera Sala, una visione complessiva della Sanità, a partire dalla dimensione mondiale, europea, nazionale per poi arrivare a quella molisana.

In maniera garbata, il Prof. Sossai ha messo in evidenza le criticità della nostra Regione dando una possibile “ricetta” costituita da una Sanità etica in relazione a una politica altrettanto etica dove le competenze, da dovunque provengano, devono essere messe a disposizione della popolazione.

Altro punto sottolineato è la indispensabile riduzione della conflittualità tra pubblico e privato come pure il rispetto delle professionalità e la necessaria attenzione alla formazione.