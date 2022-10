La “Salerno Half Marathon” parla molisano: La Serra entra nell’albo d’oro

Pardo La Serra della Larino Run iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della “Salerno Half Marathon” dopo i successi stagionali di Fara San Martino, Larino, San Salvo, Manoppello, Montepagano, Riccia e Campobasso.

La gara, su un percorso veloce sul lungomare della città campana, ha visto ai nastri di partenza 350 atleti e Pardo chiude i 21,097 km in 1h:12:50 nuovo primato personale.

In gara anche Michele Berchicci, l’atleta di Montecilfone tesserato con la Larino Run, chiude la gara in 1h:23:54 migliorando il personale che gli consente di classificarsi al 31° posto assoluto e 10° di categoria(SM).

Complimenti da parte della società agli atleti che portano in alto il nome della Larino Run.