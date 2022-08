La Sagra del Pesce non tradisce le attese: 3mila le vaschette vendute

Un saluto all’estate con una frittura di pesce degustata nel piazzale antistante il mercato ittico. La serata conclusiva della tradizionale Sagra del Pesce non tradisce le attese. In tanti in prima serata hanno affollato gli stand per degustare la classica frittura di paranza preparata dall’associazione San Basso 7.0 che organizza la manifestazione patrocinata dal Comune di Termoli.

Pesce fritto, musica e fuochi d’artificio per salutare il mese di agosto e l’Estate Termolese che quest’anno ha riservato tante sorprese non ancora concluse. La Sagra del Pesce torna dopo due anni di stop dettati dalla pandemia.

La citta’ con l’Estate Termolese ha ritrovato tutte le sue manifestazioni più sentite. La processione in mare di San Basso, i fuochi del 4 agosto, l’incendio del Castello Svevo a Ferragosto, il Festival Internazionale del Folklore ed infine proprio la Sagra del Pesce insieme a tutti gli altri eventi che hanno arricchito il cartellone delle manifestazioni estive.

Ieri sera 500 porzioni di Pappone per la pre sagra, per la serata conclusiva invece 3000 vaschette di frittura per una degustazione che mantiene inalterata la sua tradizione nel corso degli anni.