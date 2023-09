La sagra dei cavatelli e custatell’ non delude, grande partecipazione

Si rinnova la tradizione, si rinnova la festa in una delle sagre più sentite nel Molise: la sagra, in onore di San Pio, dei cavatelli e delle custatell’.

Tantissime le presente nella serata di ieri, a Matrice, soprattutto da parte di molti ragazzi con voglia di festa in uno scenario pieno di luci e colori in piazza del Caduti .

L’amministrazione comunale ringrazia il comitato Festa di San Pio per l’impegno, per la professionalità, per il lavoro instancabile nell’organizzazione di un evento che ha come unico scopo la valorizzazione e la promozione di iniziative sul territorio.