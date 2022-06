La sagoma del Laocoonte prende forma sulla facciata di una palazzina a Campobasso

‘Semplice’ arte classica o rimandi alla tradizione campobassana dei Misteri?

Era stato ‘votato’ tra i migliori murales d’Europa. Parliamo dell’opera del writer veneziano, Manuel Di Rita, in arte Peeta, che dall’edizione del 2011 del Draw the line è protagonista indiscussa sulla facciata delle palazzine Iacp di via Liguria, a Campobasso. Il tempo, si sa, non risparmia nessuno, arte in primis, così con il passare degli anni di quel caleidoscopio di colori e forme non era rimasto quasi nulla. Nessun problema. C’è chi si è già rimesso all’opera. Le immagini rappresentano in maniera più o meno chiara la sagoma di un’opera celebre, il gruppo scultoreo conservato ai Musei Vaticani: il Laocoonte, che mostra il sacerdote troiano e i suoi figli assaliti dai serpenti marini. È quello che sembra prendere forma, almeno per ora, ma la base potrebbe lasciare spazio a tanto altro… Perché no, anche dei rimandi con i protagonisti degli Ingegni del Di Zinno, che si apprestano a tornare tra la gente. Una vera sorpresa e un regalo, l’ennesimo, per Campobasso.