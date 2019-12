La Sacra Famiglia incastonata in un dente da Pasqualino Scarano

TRIVENTO. La “Sacra Famiglia”, è il nome dato all’opera che simboleggia la natività e realizzata da Pasqualino Scarano. Una natività del tutto singolare, considerato che è stata scolpita a mano, in blocchetti di cera e posta all’interno di un dente in gesso. L’autore dell’opera, particolarmente apprezzata, è un noto odontotecnico del posto, Pasqualino Scarano, che ha voluto esaltare il dono del bambino, nato in una mangiatoia, con la sua non comune manualità artistica, espressa anche in altre opere realizzate in questi anni. Una piccola opera d’arte che riesce bene ad evocare il grande mistero.