L’A.s.d. Hammers Rugby Campobasso compie 10 anni

Abbiamo vissuto una bellissima avventura e continueremo tutti insieme a viverla.Ringrazio tutti per aver contribuito a far diventare la Società una realtà piena di correttezza e operosità, molto apprezzata. Ognuno di noi ha messo un po’ di sè per questa comunità, per questa famiglia che sta crescendo, ragazzi e ragazze, secondo i valori del nostro sport. Atleti, famiglie, dirigenti e tecnici, presto torneremo ad incontrarci e fare cerchio. E’ con infinita gratitudine che Vi ringrazio di avermi concesso l’onore di far parte di questa bella storia”. AUGURI HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO.

Il vostro Presidente