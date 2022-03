L’annuncio del sindaco, Roberto Di Pardo. “E’ stato possibile grazie ai buoni rapporti con le istituzioni che ha tenuto questa amministrazione”

“La rotonda di Petacciato Marina si farà entro il 30 aprile 2022”. E’ questo l’annuncio che il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha fatto su Facebook.

Un post nato per rispondere alle accuse che gli sono state mosse da un gruppo di cittadini automobilisti che hanno fatto recapitare una lettera in Comune.

“Dopo 2 anni dal nostro insediamento – scrive Di Pardo – abbiamo ricevuto sulla pec del Comune questa nota provocatoria a firma di “un gruppo di cittadini automobilisti”.

Purtroppo questo gruppo non ha organizzato nulla, altrimenti sarei stato il capofila della manifestazione! Brutto quando ricevi una lettera ma non sai a chi rispondere!

Avremmo potuto rispondere tante cose, ma una in particolare:

dal giorno del nostro insediamento ci siamo adoperati per l’eliminazione definitiva del semaforo e la realizzazione di una rotonda!

Rispondiamo, quindi, oggi con i fatti: la rotonda si farà entro il 30 aprile 2022.

In campagna elettorale avevamo promesso il nostro impegno sul tema, mai promesso la realizzazione, in quanto consapevoli fin da allora che non era di competenza del Comune eliminare il semaforo e creare la rotonda.

Solo l’incessante lavoro e i buoni rapporti istituzionali che questa amministrazione ha saputo intessere con i vari enti, ha fatto si che l’intervento vedesse la luce.

Il lavoro non è finito e bisogna fare in modo che l’intervento venga eseguito al meglio, in quanto sarà l’ingresso del paese con maggiore afflusso. Vi terrò aggiornati”.