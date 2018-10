La rotatoria di via Dante prende forma, prove tecniche di traffico

Al momento saranno posizionati solo i New Jersey «per valutare l’impatto che la rotatoria avrà sul traffico cittadino» dopo di che si valuteranno eventuali modifiche e sarà realizzata la rotatoria definitiva. Prove tecniche questa mattina a Termoli in vista della realizzazione della rotatoria di via Dante, quella che completerà il progetto che porterà al doppio senso della strada che dalla Madonnina scende verso la stazione.

I tecnici del Comune e della ditta che si è aggiudicata l’opera hanno posizionato delle strutture mobili nel punto in cui, da progetto, dovrà essere realizzata la rotatoria per valutare l’impatto sul traffico e la possibilità per i mezzi, soprattutto gli autobus, di muoversi tranquillamente. Già sono in cantiere delle piccole modifiche non sostanziali per permettere a mezzi come i bus di girare tranquillamente attorno alla struttura. Successivamente sarà realizzata la rotatoria vera e propria che dovrebbe prevedere al suo interno anche degli elementi ornamentali come una fontana.