La rotatoria cambia il volto di Petacciato: “Percorretela in sicurezza”

Per gli automobilisti, soprattutto per quelli che percorrono la Statale 16 tutti i giorni, è la “svolta dell’estate. Finalmente eviteremo le code infinite che si creavano a quel semaforo”. E’ diventata realtà la nuova rotatoria a Petacciato Marina. E’ andata a sostituire i semafori presenti all’incrocio tra la zona della marina, la Statale Adriatica e la strada che porta al paese. Si tratta di un’opera importante per il basso Molise, attesa dai cittadini e dagli automobilisti. Un’opera che per anni ha inseguito l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Di Pardo e che è stata possibile solo grazie all’operato veloce e competente dell’Anas. Eccola qui in tutto il suo ‘splendore’. C’è chi la considera brutta esteticamente “l’importante è che venga percorsa in sicurezza”, ammonisce il primo cittadino di Petacciato.



“La realizzazione della rotatoria – afferma l’Anas – ha consentito di eliminare l’incrocio a raso presente sulla statale 16, innalzando ulteriormente i livelli di sicurezza e confort per l’utenza in transito. L’intervento, che ha comportato un investimento pari a 1 milione e 700 mila euro, ha previsto anche l’installazione dell’impianto di illuminazione nonché la ripavimentazione dell’asse principale della statale dal km 524,600 al km 535,800.



A breve sarà anche installato un impianto di videosorveglianza”. Il plauso del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo all’Anas. “Bella o brutta che sia l’importante è percorrerla nel rispetto del codice della strada.

Rispettando i limiti di velocità, con l’attraversamento realizzato a 34 metri dal limite della rotonda e avendo quindi sia l’automobilista che il pedone la max visibilità, la sicurezza sarà garantita”.

