La Roma a caccia di giovani talenti, lunedì osservatori in Molise

Domani pomeriggio, lunedì 7, dalle 16 alle 18 presso il campo Acli in contrada Selva Piana, i responsabili del settore Academy AS Roma saranno in visita presso la scuola calcio Acli per un monitoraggio tecnico sui ragazzi della categoria Esordienti 2010 e 2011.

Presenzieranno per l’As Roma, il coordinatore Buono Banal e il segretario generale Paolo Franceschini coadiuvati dallo staff tecnico che interverrà sugli allenamenti con un focus particolare sul ruolo del portiere.