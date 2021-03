La rivoluzione del giornalismo nell’era del web

di Gaia Fiorino

In questo periodo storico siamo ben a conoscenza in cosa consista il giornalismo online, attirare l’attenzione del lettore, essere brevi, concisi, andare dritti al punto senza giri di parole. Ma sappiamo davvero cosa è cambiato rispetto a quando i giornalisti scrivevano sui taccuini girovagando per accalappiarsi la notizia prima degli altri. Immaginate l’adrenalina del giovane appassionato scorrere mentre scrive la sua prima notizia. Il giornale come unica fonte da cui attingere notizie, comprato rigorosamente ogni giorno, la comunicazione era questa. I tempi sono diversi, l’arte del giornalista si è evoluta insieme ad internet, cambiando le sue priorità, i mezzi e i lettori. Ponendo alcune domande ad una giornalista si può subito intendere come fosse diverso il lavoro negli anni ’90. Andare sul campo, indagare, non fermarsi alla prima fonte, parlare con i protagonisti e quasi combattere per arrivare alla verità. Curiosità, rigore e serietà erano alla base di tutto il processo. La ricerca del giusto linguaggio per il rispetto della parola e del pubblico. Ma cos’ è cambiato da una generazione all’ altra? Negli anni Novanta del secolo scorso è cominciato un processo che avrebbe cambiato per sempre la storia della comunicazione: l’ingresso massiccio degli inserzionisti che hanno iniziato a dettare regole grazie alle frequenti e cospicue somme di denaro devolute per la tenuta dei giornali stessi. Da allora il lettore ha perso la sua importanza e i giornali hanno cominciato a perdere lettori. Un processo inesorabile che ha portato molti giovani autori a perseguire gloria e soldi invece dalla verità. Ed eccoci catapultati nel mondo dei media dove spesso troviamo il copia e incolla delle stesse notizie ovunque.

Sappiamo, infatti, che I’ interazione costante con i social ha mutato i tempi e il modo di dare notizia. L’internet è un mondo vasto ricco di informazioni che viaggiano costantemente dalle fonti ai giornalisti, passando anche per il pubblico, che potrebbe mal interpretare le news. Ecco perché nel mondo online è importantissima la velocità dalla stesura degli articoli. Ormai la maggior parte della popolazione è sempre più affine con la tecnologia, spesso le news potrebbero viaggiare più velocemente del giornalista. È un bene o un male? Il giornalismo online è all’albore del suo successo, in tutta la sua complessità, dall’uso delle Keywords adatte, all’ uso del linguaggio stesso, semplice, efficace, adatto per attirare l’occhio del lettore; eppure risulta più vicino alla generazione z rispetto al cartaceo. È l’interazione multimediale che attrae i giovani? Probabilmente sì. Avendo tutte le news possibili a portata di mano, sul proprio smartphone, andare in edicola a comprare il cartaceo potrebbe non essere una priorità. I media hanno cambiato il giornalismo quindi sia nel bene che nel male. Diffondere informazioni tramite social media è di gran lunga più semplice, ma il lato negativo, oltre alla diminuzione del cartaceo, sono i feedback negativi che la community di internet di certo non risparmia. La libertà di espressione è anche questo. Il rischio dell’alta visibilità che internet porta ad avere è anche questo, per non parlare delle fake news, falle nel sistema, fonti non accertate.

In conclusione, cosa dovremmo aspettarci dal futuro? Un mondo in cui il lavoro del giornalista sarà rivalutato o sottovalutato?