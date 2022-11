“La rivoluzione a tavola”, tutto pronto per l’evento presso la Bibliomediateca

Cosa mettiamo veramente nei nostri piatti? Conosciamo gli aspetti nascosti legati al mondo del cibo e tutti i relativi risvolti di carattere ambientale e sociale?

Di questo e di altro si parlerà giovedì 17 novembre, alle ore 18.15, presso la Bibliomediateca comunale di Campobasso in via Roma, con Nicoletta Radatta, di ‘La rivoluzione a tavola‘, formatrice nell’ambito dell’educazione alimentare integrale per la promozione di scelte alimentari sane, sostenibili e consapevoli, per ridurre l’impatto ambientale del cibo e aumentare il benessere sociale.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna “Vivere con Cura”, ciclo di incontri tematici promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso.