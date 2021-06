Nuovo appuntamento con il blog di cucina in collaborazione con Mamy&Kiki. Oggi la nostra Ramona Pizzella ha tirato fuori dal cilindro la ricetta perfetta per chi arriva la sera e non ha voglia di cucinare: la ricotta fritta. Quattro ingredienti soltanto (ricotta, uova, farina e pane grattugiato), olio per friggere e… voilà. La cena è servita!