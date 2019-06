Con 35mila preferenze Caterina Cerroni è stata la rivelazione delle scorse Europee. La giovane candidata del Partito Democratico ha incontrato stamane a Isernia cittadini ed esponenti del Partito Democratico per ringraziare tutti coloro che si sono spesi per lei durante la campagna elettorale. Un vero e proprio exploit della politica agnonese.

La Cerroni, nel commentare il dato politico si è soffermata anche sul risultato ottenuto dal centrosinistra nelle Amministrative di Campobasso. «È mancata la compattezza, il fare squadra», ha dichiarato in merito. Sul suo futuro politico, poi, non ha dubbi: «Tornerò a lavorare per il partito. C’è molto da fare soprattutto per presentare un programma convincente per le aree interne».