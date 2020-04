La resilienza musicale ai tempi del Coronavirus

“Cambia, tutto cambia” recita un famoso ritornello che mai, come in questo momento storico, reputo adattarsi perfettamente a ciò che è fuori di noi. E dentro? Cosa sta succedendo dentro di noi?

Da quando il Coronavirus ha iniziato ad insinuarsi nelle nostre vite, condizionando massicciamente i nostri legami tenendoli “a distanza di sicurezza”, il cambiamento è stato repentino e violento.

Niente strette di mano. Niente abbracci.

Ma eravamo pronti a tutto questo? La domanda, ovviamente retorica, ci consente di riflettere su come far fronte ad un processo di cambiamento. Alcuni di essi, particolarmente violenti e inaspettati, possono essere considerati come esperienze di confine capaci di “misurare” l’attitudine individuale con cui andiamo incontro a ciò che non conosciamo. Sentirsi destabilizzati di fronte ai cambiamenti è normale, ma dopo questa prima sensazione è fondamentale scegliere in che modo vogliamo affrontarli.

La modalità più funzionale e indubbiamente più sana, è sicuramente quella di non opporsi all’ignoto. Adattarsi a nuovi eventi, attraversandoli attivamente, consente all’individuo di arrivare ad un livello di evoluzione maggiore. Attraversare il cambiamento richiede, necessariamente, una propensione a tollerare il dubbio; in questo modo è possibile dar voce alle emozioni negative che, inevitabilmente in un momento di stress, colpiscono la persona ma senza esserne sopraffatti. Tale atteggiamento, promosso da una spinta vitale interna, permette di guardare al futuro in maniera positiva per creare nuovi ed inediti equilibri (forza morfogenetica). Se, al contrario, adottiamo una modalità passiva di far fronte al cambiamento siamo maggiormente esposti a rischiper la salute mentale. L’individuo che sceglie di “restare fermo” non tollera il dubbio e l’incertezza: è spaventato dal cambiamento e per questo o lo guarda da lontano, come se non lo riguardasse, oppure permette ad una spirale di negatività di fagocitarlo. In questo modo è fortemente probabile che le personali potenzialità evolutive s’irrigidiscano ancora di più poiché si guarda perennemente al passato come a qualcosa di migliore rispetto a tutto ciò che potrebbe arrivare in futuro (forza omeostatica).

Questo virus, che in maniera dirompente ha fatto irruzione nelle nostre vite imponendoci un cambiamento radicale di stare in relazione, rappresenta proprio un’esperienza di confine con cui, tutti, dobbiamo confrontarci: niente strette di mano, niente abbracci, niente baci, dicevamo.

Coloro i quali esperiscono il mondo interpersonale attraverso la fisicità e il contatto con l’altro sono, maggiormente, gli adolescenti.

Molti di loro si trovano a dover affrontare un nuovo modo di stare in relazione in una cornice di meta – cambiamento tra ciò che si trasforma dentro (l’universo emotivo), ciò che cambia fuori (le trasformazioni del corpo) e il contesto in cui questi universi s’incontrano (la relazione con il gruppo dei pari).

Fatte tali premesse, è necessario focalizzarsi sul fatto che nulla succede per caso.

Se questo momento di grande emergenza si è manifestato proprio in questo momento della Storia dell’umanità è per farci comprendere qualcosa. È vero che il virus che sta affliggendo il mondo si contagia per contatto, ma noi ogni giorno ci contagiamo di vari tipi di emozioni. È un costante contagio quello tra gli esseri umani, non solo fisico ma anche emotivo proprio perché siamo tutti interconnessi.

In questo momento storico noi, esseri umani ormai tanto abituati a subire le scelte piuttosto che ad esserne parte attiva, siamo chiamati a scegliere. In isolamento fisico ma non emotivo e cognitivo e qui la tecnologia ci viene in aiuto. In questo momento storico di enorme cambiamento noi, esseri umani, possiamo scegliere di stare bene anche quando tutto vorrebbe portarci verso il malessere. La paura è il più grande strumento di controllo di massa perché accerchia, restringe, depotenzia, svilisce, avvilisce ed infine ammala.

Per questo motivo ogni giorno, nel qui e ora, possiamo scegliere di contagiarci di bellezza andando contro corrente. Possiamo scegliere promuovendo la nostra unicità abbracciando, così, quella modalità di andare incontro al cambiamento che è funzionale e resiliente.

Ognuno di noi è resiliente. Gli eventi della vita ci insegnano ad allenare quest’attitudine innata in ogni essere umano. Essere resilienti è molto di più che resistere. Vuol dire far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, riorganizzando la propria vita davanti al cambiamento. “Significa imparare a vivere facendo dell’ostacolo un trampolino di lancio, della fragilità una ricchezza, della debolezza una forza, dell’impossibilità una serie di possibilità”, come suggerisce la giornalista e critica musicale Paola Maugeri.

La resilienza, è quindi l’unica risorsa funzionale per oleare meccanismi bloccati. L’unico strumento capace di allenare la creatività e il pensiero divergente, carburanti indispensabili per ridare, a noi e alle nostre relazioni, una spinta vitale anche e direi soprattutto, partendo da una situazione di grande emergenza.

Ma come fare per contagiarsi di bellezza? Come è possibile scorgere la bellezza in un contesto di tale restrizione?

L’Arte è l’unico mezzo che l’essere umano ha, da quando esiste una memoria collettiva, per abbattere tutte le restrizioni e continuare a crescere. Essa consente di allargare i propri confini mentali, potenziare la creatività e la resilienza, tollerando il dubbio e andando incontro al nuovo.

Essendo veicolo di creatività, dunque, l’Arte conduce l’essere umano verso un movimento sano e vitale che gli permette di rimettersi in discussione allenando la flessibilità cognitiva, l’adattabilità comportamentale e la resilienza emotiva. Grazie al suo enorme potere trasformativo, l’Arte cura e armonizza l’universo interno con quello esterno.

Vorrei soffermarmi, in particolare su una forma specifica di Arte, la Musica, di cui spesso mi avvalgo nel lavoro con i miei pazienti nella stanza di terapia.

Perché proprio la musica? Il linguaggio musicale, proprio per la sua natura incorporea ma immediata, risulta essere uno mezzo utilissimo soprattutto per gli adolescenti, i quali prediligono una comunicazione rapida ed incisiva.

Diversi studi sostengono che il legame con la musica che ascoltiamo da ragazzi sia più forte rispetto a qualsiasi altro ascolto fatto nel corso della vita: è infatti tra i dodici e i ventidue anni che la massa grigia cresce.

In quel momento dello sviluppo cognitivo alcune regioni cerebrali come la corteccia prefrontale, responsabile dell’inibizione, devono ancora crescere mentre altre, come il sistema limbico, centro delle sensazioni di piacere o ricompensa, sono particolarmente sensibili o eccitabili. La musica ascoltata in adolescenza, dunque, resta legata per sempre al nostro sistema nervoso, che in quel momento è in piena formazione aiutando l’individuo nella strutturazione della propria personalità ed identità.

Se questo periodo di crescita così delicato viene posto “in cattività”, come sta accadendo in questo momento, ecco che il mezzo musicale può rappresentare per l’adolescente in quarantena un ottimo e sano alleato su vari fronti.

L’ascoltare musica è per l’adolescente un veicolo per connetterlo alle sue “note” più profonde e molte volte nascoste, consentendogli di far emergere le proprie emozioni; in questo modo è possibile far spazio a nuove idee e nuovi quesiti riguardo a questa privazione obbligata di libertà.

Su un piano di relazione, l’ascolto e la condivisone sono utili per creare o per rinsaldare ponti relazionali, sperimentando tutta una gamma emozionale che nell’altro trova una corrispondenza, promotrice di accoglienza, comprensione e compassione.

Anche le dinamiche familiari entro cui l’adolescente si muove possono essere trasformate dalla spinta creativa dell’elemento musicale, generando una nuova forma di comunicazione.

Ascolti musicali intergenerazionali, infine, permettono all’adolescente di allenare la capacità di accogliere diversi modi di sentire e percepire un evento integrandoli, successivamente, al proprio modo di esperire il mondo.

D’altronde all’inizio di questo periodo di emergenza, in che modo l’essere umano ha provato ad essere resiliente e a far fronte all’incertezza del domani? Cantando. Uscendo fuori i propri balconi improvvisandosi artista. Dipingendo striscioni con arcobaleni con il motto “andrà tutto bene”.

Tentativo buonista e banale di reagire, hanno commentato alcuni. Forse i più cinici. Quelli che non riescono a scorgere la bellezza. Ritengo, invece che quel tentativo è stato il primo contagio di positività, indispensabile per non far assopire lo slancio vitale presente in ognuno di noi.

Quel tentativo è stato un inno, poi reiterato anche in piazze virtuali, per non perdere il senso di comunità e di identità. Perché non sappiamo se “andrà tutto bene” ma sappiamo che se ci alleniamo a stare bene, insieme, ogni singolo giorno nel rispetto di tutti, alla fine canteremo una canzone meravigliosa e mai ascoltata prima.

Dott.ssa Magda Cacchione

Psicologa clinica

Psicoterapeuta Sistemico – Relazionale