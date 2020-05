La Residenza per anziani Samnium-Istituto Salubritas è Covid free

Per tutti una bellissima notizia che ci riempie il cuore di gioia e inorgoglisce di fatto il nostro operato; tuttavia teniamo a sottolineare come non ci sia stato da parte di tutto lo staff Salubritas alcun “sospiro di sollievo”, poiché certi di un riscontro positivo per via di tutte le disposizioni preventive e misure di monitoraggio atte a mitigare e valutare il possibile contagio: La struttura è stata chiusa dall’ 8 marzo scorso, consentendo l’ingresso al solo personale rigorosamente in servizio e bloccando tutti gli accessi dall’esterno a familiari, visitatori e fornitori; accesso peraltro consentito (e coordinato dal Direttore dei Servizi Tomeo) ai soli dipendenti in servizio previo verifica della temperatura corporea (con misurazione a distanza e in digitale) e igienizzazioni varie e specifiche attraverso una colonnina di monitoraggio e sanificante appositamente disposta all’ingresso hall dell’istituto; per i mesi di Marzo e Aprile si è provveduto a due sanificazioni di tutti gli ambienti; è stato individuato come da linee guida il responsabile ICA (Dr. Bruno Petescia, Direttore Sanitario e Infettivologo specialista) che ha provveduto attraverso ben 4 documentate videoconferenze (coordinate dalla D.ssa Medda) a formare ed informare il personale su comportamenti da adottare in merito all’emergenza Covid-19; è stato subito individuato un coordinatore (la D.ssa Medda) per le virtuali relazioni tra familiari e ospiti (che con ogni canale comunicativo hanno potuto costantemente rapportarsi senza essere mai lasciati privi dell’affetto dei propri congiunti); in data 10/03 è stato finanche redatto (ad opera della D.ssa Di Nardo e del Dott. Iannacone, dipendenti Salubritas, l’opuscolo informativo “Salubritas pro-emergenza Covid 19” (sotto la supervisione del direttore scientifico Dr. Francesco Rossi e del direttore sanitario/ specialista infettivologo Dr. Bruno Petescia), consegnato a tutti i dipendenti insieme ai dispositivi di protezione individuale (DPI), proprio come linee guida preventive del Ministero della Salute ed Asrem; da subito è iniziato il monitoraggio specifico ad personam (coordinato dalla caposala Ricci e il professionalissimo staff infermieristico, con l’ausilio di tutti i nostri encomiabili OSS) con il controllo giornaliero (3 volte al giorno) dei parametri “sentinella Covid 19”; Le D.sse Petrarca (Psicologa/Psicoterapeuta)e Cimorelli (Assistente Sociale)hanno convertito ed adeguato i rispettivi laboratori; stesso dicasi per il Dott. Perna (fkt); gli Amministratori Prete (Rsa Samnium), Faralli (Salubritas), Lettieri (Salus) e Verrecchia (Italica) hanno messo in atto per le attività di gestione ordinaria e straordinaria all’interno della struttura tutte le disposizioni preventive del caso atte ad evitare criticità legate all’emergenza Covid-19 e per tutto il tempo si è provveduto a sospendere i dipendenti residenti e/o provenienti dalle “zone rosse”, promuovendo quarantene volontarie in struttura e long shift (turni lunghi), il tutto a mero scopo cautelativo; le Suore hanno garantito i consueti riti liturgici via audio e video per evitare assembramenti, ma senza mai sottrarsi all’attività assistenziale.

La struttura infine si è mossa per essere pronta ed organizzata anche a fronteggiare evenienze di contagio o sospetto tale, con un reparto a se’ stante, separato e che risponde a tutti i requisiti richiesti, per isolare casi “sospetti” ed “eventualmente contagiati” in attesa di un celere poi trasferimento in strutture Covid designate. Detto questo, passiamo ai fatti: il giorno 28 aprile 2020 la Asrem come ATTO DOVUTO (senza particolari meriti di alcuno ma alla luce purtroppo di quanto disgraziatamente accaduto nelle case di riposo, rsa e comunità di tutta Italia) dopo aver avviato da diversi giorni controlli in tutte le strutture del Molise, è arrivata anche a Montaquila; sono stati effettuati 213 tamponi (133 inerenti gli ospiti dei diversi padiglioni corrispondenti ai diversi setting assistenziali vantati dalla struttura e 80 riguardanti tutti i dipendenti), che una volta processati hanno dato esito NEGATIVO, proprio come VOLEVASI DIMOSTRARE!!!!! Sottolineamo ancora una volta un doveroso quanto sentito ringraziamento alla Asrem per il delicatissimo lavoro svolto e da svolgere in difesa di tutti sempre con la massima trasparenza e competenza, per la diretta e costante vicinanza e per il fattivo ausilio. Il risultato positivo e ampiamente previsto dal Direttore Sanitario e Medico Infettivologo Dr. Bruno Petescia e dal Direttore Scientifico Dr. Francesco Rossi (sottolineamo con vanto ed orgoglio che in due annoverano insieme 90 anni di pratica medica!!!!) è da ascrivere certamente anche all’ottima gestione fin’ora messa in atto da tutto lo staff Salubritas (nessuno escluso); ovviamente questo non basta: impegno, attenzione e prevenzione faranno ancora da “strada maestra” sotto la guida illuminata di tutte le figure professionali (tante, variegate e molto competenti), consci del fatto che contro il Covid 19 niente al momento può bastare. L’unica cosa certa che possiamo garantire è che continueremo con fierezza a batterci in prima linea per il bene dei nostri ospiti rispettando protocolli, linee guida e come sempre al massimo delle nostre forze e capacità….e che Dio ci aiuti, sempre!