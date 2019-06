La replica di Roberti a Sbrocca «Angelo stai sereno, non ho bisogno di confrontarmi con te»

REDAZIONE TERMOLI

«Angelo Sbrocca stai sereno!». Seppur di renziana memoria, è questa la replica che, attraverso un

videomessaggio, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Francesco Roberti, ha voluto

indirizzare al suo avversario elettorale, Angelo Sbrocca, dopo la conferenza stampa nel corso della

quale quest’ultimo accusava l’uscente capogruppo di Forza Italia di sottrarsi ad un pubblico confronto.

«Angelo Sbrocca – videomessaggia Roberti – continui chiedermi un confronto… ma ora te la faccio io

una domanda a te: come ci si sente quando qualcuno si vuole confrontare? Quando qualcuno ti vuole

parlare? Quando qualcuno in qualche maniera aveva bisogno anche di una parola di conforto? Beh

questo è quello che hai fatto tu in questi 5 anni nei confronti della gente di Termoli, quindi oggi puoi ben

capire come ci si sente. Io non ho nulla da dire e nulla su cui confrontarmi con te. Continuerò

tranquillamente la mia campagna elettorale e a confrontarmi con i cittadini interno. Stai sereno».