La relazione della Polfer

di Sergio Genovese

Alcune settimane fa la Polfer tra un eccesso di burocrazia o forse con un sottile senso di ironia ha stilato la relazione sulla sicurezza riscontrata sui treni e le stazioni molisane. In tanti ci siamo chiesti ma quali treni e quali stazioni? Tutti ci siamo posti il quesito e per un attimo abbiamo pensato di fare un salto indietro ricordando che solo alla stazione di Campolieto passavano andata e ritorno 14 treni che salivano a Termoli o che ritornavano dal centro basso molisano. Le stazioni erano tutte in vita e avevano il personale in servizio attivo, anche a Monacilioni il treno ripartiva con il fischio del capo stazione. Ora è tutto scomparso, treni, stazioni e personale. Siamo l’unica regione in Italia ad aver sovvertito la storia: tutti hanno sfruttato il progresso noi siamo rimasti fieri e consapevoli del nostro regresso. La tratta dei nostri sogni: il treno Campobasso- Roma annaspa tra ritardi di inconvenienti non si capisce di quale ragione, che allungano i tempi su un mezzo su cui restano molti dubbi della sua messa a terra anzi sulla sua messa su ferro. Avverto in tanti, aneliti di ottimismo sulla rinascita demografica della nostra regione, progetti che vivono di altri sistemi innovativi ma che dimenticano la prima vera ragione dei nostri disastri: le vie di comunicazione. Senza strade e senza treni quale potrà essere il nostro futuro? Dovunque abbiamo necessità di utilizzare mezzi pubblici che sfruttino le nostre strade o i nostri treni ci accorgiamo della grave incapacità dei politici che si sono avvicendati negli anni dimostratisi ottusi e refrattari a qualsiasi ragionamento evolutivo misconoscendo la prima necessità per assicurare futuro: le vie di comunicazione. Un disastro planetario per il Molise che oggi ci porta, soprattutto con i treni, ad essere diventati la barzelletta dello stivale. Rispetto a trent’anni fa è scomparso il novanta per cento dell’organizzazione ferroviaria eppure la Polfer ha diramato la sua relazione sulla sicurezza ricordando che qualche anno fa abbiamo rischiato che questo servizio venisse meno. Abbiamo sentito i politici di turno annunciare che la linea elettrica sul percorso Campobasso Roma subirà il ritardo della consegna dei lavori di un anno. Il Presidente Toma lo ha fatto con una nonchalance sorprendente come se stesse parlando della esigenza di dover pulire la canna fumaria del suo camino. Un anno di ritardo ci allontana sempre di più dalle nostre speranze, perderemo altri residenti. Procedendo così non consentiremo alla Polizia Ferroviaria, in un eccesso di burocrazia, di stilare la sua puntuale relazione annuale. ..