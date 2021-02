La relazione degli ispettori boccia il Vietri come ospedale Covid

Anche gli ispettori ministeriali, arrivati in Molise per verificare le capacità operative e di risposta del sistema sanitario pubblico all’emergenza Coronavirus, hanno bocciato l’ipotesi di utilizzo del Vietri come centro regionale Covid. Il motivo è quello già conosciuto, ovvero la mancanza di una terapia intensiva in funzione e la mancanza di attrezzature e personale per organizzare un reparto dove gestire i ricoveri in sub intensiva, per intenderci quelli bisognosi di casco e ossigeno per agevolare la respirazione. Tutte cose che mancano al Vietri e che ne impediscono l’utilizzo come Centro Covid, ma non come struttura che possa ospitare i cosiddetti paucisintomatici. Come quelli che sostanzialmente sono già ospitati al Santissimo Rosario di Venafro. Al Vietri ce ne potranno andare venticinque ed è stata anche verificata da Giustini e Florenzano la separazione dei percorsi dagli altri reparti dell’ospedale.