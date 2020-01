«La Regione stanzierà risorse adeguate per rilanciare i piccoli laghi»

Approvata in Consiglio la mozione M5S. Il primo firmatario Primiani: «Attività economiche, turistiche e sportive per dare nuovo impulso al territorio»

CAMPOBASSO. «Nel Consiglio regionale di oggi, martedì 28 gennaio, è stata approvata la nostra mozione, a mia prima firma, che impegna il Governo regionale a stanziare adeguate risorse per valorizzare tutti i piccoli laghi collinari e sportivi del Molise». Lo ha detto il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Angelo Primiani, aggiungendo che «siamo convinti che intorno a queste piccole realtà si possano sviluppare attività economiche, turistiche e sportive per dare nuovo impulso al nostro territorio in termini occupazionali e turistici.Penso alle tante attività ristorative ma anche alle attività sportive della pesca che potranno essere favorite e supportate con adeguati interventi di sistemazione e riqualificazione. Insomma, un primo passo per tutelare e valorizzare i laghi di San Vincenzo al Volturno, Chiauci, Vinchiaturo, Agnone, San Polo Matese, solo per fare qualche esempio».

Nel dettaglio, «la mozione ha impegnato la giunta a differenziare le azioni prevedendo risorse per i grossi laghi (Occhito e Guardialfiera) che hanno bisogno di interventi maggiori per la navigabilità e la sicurezza, ma anche ad attivare una linea dedicata per i piccoli invasi collinari che rappresentano una risorsa dirompente per le comunità locali. In questo modo – ha concluso Primiani – trova una prima risposta il nostro impegno per i piccoli laghi del Molise, ma soprattutto trovano una prima risposta alle esigenze di tantissimi operatori molisani».