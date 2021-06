La Regione Molise nel programma europeo Erasmus+

L’evento in programma il 3 giugno 2021 ha la finalità di raccontare quanto fatto sino ad oggi dalla Regione Molise nell’ambito del programma ERASMUS+. Gli importanti riconoscimenti ottenuti quali la CARTA VET per gli anni 2017-2020 e l’ACCREDITAMENTO per il settennato 2021-2027, grazie al quale 150 studenti all’anno, per i prossimi sette anni potranno partecipare a stage formativi all’estero, completamente finanziati dal programma Erasmus+.

L’evento sarà oltre un momento di:

incontro tra le Istituzioni locali, gli studenti spagnoli partecipanti al progetto ERASMUS+, coordinati da Reattiva e che attualmente si trovano a Campobasso, e le aziende molisane che li ospitano in stage;

saluto agli studenti molisani frequentanti gli Istituti IIS Pertini di Campobasso e l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi (CB), partecipanti al progetto ERASMUS+ “PROMOL 2019” promosso dalla Regione Molise, attualmente in stage a Malta.

PROGRAMMA DELL’EVENTO – ore 10.00

Modera: Dott. Domenico De Cesare – Reattiva

· Saluti del Presidente della Regione Molise – Dott. Donato Toma

· Saluti del Dirigente dell’USR Molise – Dott.ssa Anna Paola Sabatini

· Saluti del Sottosegretario con delega all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Molise – Roberto Di Baggio

· Saluto dei Dirigenti Scolastici degli studenti attualmente a Malta:

Prof. Umberto Di Lallo (IIS Pertini) – Prof.ssa Patrizia Ancora – (IO Guglionesi)

· Introduzione progetti ERASMUS+: Domenico De Cesare (Reattiva)

· Collegamento con gli studenti molisani impegnati in stage a Malta

· Racconto dell’esperienza di stage e di vita in Molise da parte dei ragazzi spagnoli in stage

· Racconto dell’esperienza di hosting da parte dei tutor delle aziende ospitanti dei ragazzi spagnoli

· Conclusioni