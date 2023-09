La Regione mette in vendita l’ex Hotel Roxy e nomina Sabatini a Molise Acque

Rinviata a lunedì la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Asrem

Due importanti decisioni sono state prese quest’oggi dalla Giunta Regionale. La prima è la nomina di Stefano Sabatini alla guida di Molise Acque. Un incarico che l’avvocato aveva già ricoperto, nel 2008, su nomina dell’allora Giunta Iorio. Si tratta quindi di un ritorno.

La seconda decisione, altrettanto importante, è quella che la Giunta Roberti ha approvato la delibera che dispone la messa in vendita dell’ex Hotel Roxy, al centro di Campobasso.

Una scelta che ora dovrà essere discussa e approvata in Consiglio regionale. Sicuramente non mancheranno le code polemiche, in quanto fino ad oggi le intenzioni della Regione sembravano essere quelle di abbattere il Roxy e realizzare nel centro del capoluogo regionale la nuova sede di Giunta e Consiglio.

Sogni finiti nel cassetto. L'idea di realizzare la sede della Regione in quella zona era stata accarezzata prima da Iorio e poi da Frattura, ma non se n'è mai fatto niente. Fatto sta che ora, con la messa in vendita, finiscono in archivio anche le speranze di abbattere le spese per l'affitto dei locali che la Regione occupa in mezza città, pagando locazioni spesso fuori mercato. Quindi i fitti continueranno ad essere pagati, ma la Regione potrà mettere un po' di denaro fresco nelle sue casse che piangono a dirotto.