La Regione diffida Atm sulla mancata corresponsione delle retribuzioni

E’ quanto fanno sapere i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro che avevano segnalato la problematica

Dopo quella trasmessa venerdì scorso, 29 luglio, “In data odierna abbiamo ricevuto via pec una nota trasmessa dal Direttore del IV dipartimento servizio mobilità, la dottoressa Verrecchia, sia alla stessa Atm che per conoscenza al assessore regionale ai trasporti e alle sigle sindacali, con la quale recependo le sollecitazioni inviate in tal senso dall’assessore Pallante (con nota del 1° agosto 2022), è stato formalmente chiesto alla società di trasporto locale di confermare l’avvenuta corresponsione al proprio personale in servizio della XIV mensilità relativa all’anno 2022”. È quanto fanno sapere in una nota le segreterie regionali del Molise di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro.