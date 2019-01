La Regione chiede 9 milioni di euro per le vertenze sindacali dei lavoratori molisani

REDAZIONE

Circa nove milioni per far fronte alle vertenze sindacali che riguardano centinaia di lavoratori molisani. Questa la cifra che il governatore Toma ha chiesto al governo centrale nella ripartizione dei fondi (in totale 117 milioni) destinati alle aree di crisi. Ad annunciarlo lo stesso presidente ad inizio seduta del Consiglio tenutosi stamattina. Assise a cui hanno preso parte, da spettatori, tanti ex lavoratori Ittierre arrivati da Isernia e provincia davanti a Palazzo D’Aimmo per protestare contro il mancato pagamento della mobilità in deroga.

Nello specifico, lo scorso 9 gennaio l’esecutivo regionale ha informato il Ministero Lavoro circa il fabbisogno finanziario di cui necessità. Due milioni e trecentomila euro andranno agli ex lavoratori Ittierre; 2 milioni e 500mila per il pagamento della cigs agli ex lavoratori Gam e altri 4 milioni per le altre, numerose, vertenze lavorative che riguardano le realtà produttrici molisane, come ad esempio gli ex dipendenti dello Zuccherificio.

Toma si è detto ottimista circa l’ottenimento del finanziamento, con la speranza che i soldi arrivino entro fine febbraio. «Attendiamo il decreto ministeriale – ha dichiarato – comunque, a breve presso la Conferenza delle Regioni, tratteremo il riparto del fondo».