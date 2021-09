La Regina Elisabetta II scrive agli alunni della Petrone di Campobasso (LE FOTO)

Campobasso. Alcuni giorni fa, all’Istituto comprensivo “Igino Petrone” (l’istituto è guidato dal dirigente scolastico Giuseppe Natilli) è stata recapitata una lettera davvero speciale. Indirizzata a due ex classi prime della scuola secondaria di primo grado, la 1A e la 1B, attualmente 2A e 2B, che alla fine dello scorso anno avevano inviato un messaggio di cordoglio alla Regina Elisabetta II in occasione della morte del marito, il Principe Filippo Duca di Edimburgo.

I ragazzi avevano realizzato nella loro aula due murales con l’effigie della Regina, accompagnati da un messaggio collettivo di partecipazione al suo dolore per la perdita del consorte. Da Buckingham Palace è arrivata quindi, a sorpresa, la risposta con un biglietto molto raffinato: la Regina ringrazia infatti i ragazzi inviando loro una fotografia del Principe e firmandosi in maniera colloquiale “Elizabeth R”, dove “R” sta per “Regina” in latino.

Un bel regalo per gli alunni della Pertrone, che proprio fra qualche giorno torneranno tra i banchi di scuola e inizieranno il nuovo anno con i saluti e i ringraziamenti di uno dei personaggi più celebri e conosciuti al mondo.

