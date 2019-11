La Recanatese ci dirà chi siamo

GENNARO VENTRESCA

Una città da amare, anche nel mondo dei calci d’angolo. Per ritrovare la via maestra e tornare a volersi bene. Non nascondiamoci: la città ha rinunciato finora a darsi coordinate e prospettive. A cercarsi un ruolo, una identità, e a proiettarsi verso il futuro con la cosciente responsabilità di doversi assegnare una dimensione. Una dimensione che la nostra Campobasso aveva raggiunto quando per le strade la gente fischiettava “E la dumeneca”.

***

Stando lontano e senza fini antropologici il tranquillo Mario Gesuè, nel suo piccolo, sta provando a riattaccare i pezzi. E, presto o tardi, ci riuscirà. Come indica la sicurezza che vien fuori dal suo viso sereno di chi, pur giovanissimo, ne ha viste tante. E ora mira a vincere una nuova battaglia anche in terra molisana. Coi calci d’angolo bisogna avere non solo intuito, ma anche fortuna. Se col Fiuggi, dopo essersi divorato due pere, il combattivo Tenkotang avesse fatto il quinto gol, all’ultimo minuto, le facce cupe si sarebbero accese, come ceri di Natale.

***

Seguendo i social noto che la tifoseria s’è divisa: da una parte (la minoranza) pensa ancora a raggiungere le battistrada; dall’altra, invece, i più hanno il muso della tristezza puntato sul petto. Penso che non sarebbe male un giusto mix, per puntare al terzo posto, di sicuro prestigio, per riportarci in un’aristocrazia ormai remota. Noto che in tanti non hanno mai amato i nostri colori. Se li avessero amati, avrebbero evitato polemiche fuori misura, sempre dannose, a prescindere.

***

Smontato pezzo per pezzo il castello dei propri sogni, i tifosi se la sono squagliata e quelli che sono rimasti fanno gli offesi. Come se Mario Gesuè avesse sbagliato di proposito alcune mosse che hanno rallentato la corsa. Ripeto: mi piace la tranquillità del patron. Il suo guardare lontano, prima della resa dei conti. Con la classifica, non certo con chi lo dileggia. Lui è venuto per rilanciare il club, per poi rivenderlo. Come si usa fare quando dietro c’è un fondo che pretende le plusvalenze.

***

Il taciturno e amletico Cudini aveva scelto Pizzutelli per dirigere il gioco. Visti gli incerti risultati ha spostato l’ex barese a fare il trequartista, ottenendo risposte più confortanti. Meglio sarebbe stato, a mio modesto parere, se a dirigere l’orchestra fosse rimasto Ciro Danucci, finito al Nardò di Foglia Manzillo. Pur rimanendo contrario ai cavalli di ritorno per il “professore” farei un’eccezione.

***



Con gioia sto qui a sottolineare il felice momento che sta vivendo l’Agnonese che, senza farsene accorgere, si è sistemata al sesto posto. Dalla mia sfera di cristallo non riesco a scrutare il suo futuro, ma è pur certo che sarò sempre dalla sua parte. Così col Vastogirardi che pur avendo beccato una pesante sconfitta a Giulianova resta la squadra simpatia di tutta la D. Nessuno dimentichi che si tratta di una debuttante, con un paesino di 600 anime alle spalle