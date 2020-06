La reazione del Comitato Processione dei Santi Martiri di Venafro per la mancata effettuazione del rito nel corso delle festività patronali del 16, 17 e 18 giugno

Non si placano a Venafro polemiche e forti prese di posizioni popolari all’indomani della decisione delle autorità governative e religiose dell’ambito provinciale di non concedere l’autorizzazione, causa covid e quindi per prevenire contagi e problemi, ad effettuare la solenne e storica processione del 18 giugno prossimo a conclusione delle festività patronali cittadine di metà mese. A portare avanti il dissenso popolare è soprattutto il neonato Comitato Processione dei Santi Martiri di Venafro che su facebook ha appena diffuso un video che senza indicare la località dove si è svolta ritrae una processione con la statua di Sant’Antonio, portata a spalla da portatori muniti di mascherina e regolarmente tenutasi con prete, crocefisso, sindaco con fascia tricolore e mascherina, esponenti militari, banda musicale ed altri al seguito. Dopodiché la scritta, polemica ed assai piccata, “ … Santi Nicandro, Marciano e Daria … perdonateci !!! “, appunto per l’impossibilità stanti i divieti superiori di porsi in spalla Busto, Simulacri e Reliquie dei Santi Martiri di Venafro per la processione della sera del 18 giugno che quest’anno, per la prima volta nella storia religiosa, sociale e civile della città, non si terrà.

Tonino Atella