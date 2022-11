La realtà aumentata al servizio degli studenti ‘speciali’: appuntamento con “VetReality”

Conferenza Finale del progetto ERASMUS+ KA2 – Strategic Partnership for VET, dal titolo “VET REALITY: Virtual Reality based training to upskill VET Teachers and Trainers and foster inclusion of SEN Students in WBL”, fissata per il prossimo 15 Novembre a Campobasso, presso l’Aula Magna dell’IISS L.PILLA in Via Veneto n.21, a partire dalle ore 9:30.

Il progetto, che ha coinvolto per 24 mesi 7 partner provenienti da Italia, Austria, Danimarca, Irlanda, Spagna e Francia, ha l’obiettivo di contribuire all’inclusione nei percorsi formativi e di work-based learning, degli studenti con difficoltà di apprendimento, attraverso la creazione di strumenti di realtà aumentata utili ai docenti e ai tutor aziendali che supportano gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.

La Conferenza è un importante momento di incontro e confronto con le realtà europee sopra elencate, che saranno presenti a Campobasso, offrendo una possibilità di confronto con tutto il settore scolastico e formativo della Regione, grazie alla condivisione dei risultati.



https://vetreality.erasmus.site/it/about/