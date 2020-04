«La Radiologia al Cardarelli, vera eccellenza». Parola di un ex operatore

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Licio Iacobucci, ex direttore del Dipartimento Diagnostico e dei Servizi Ospedalieri. «Dopo anni di lavoro in Sanità, mi permetto, quale maturo operatore del Servizio Sanitario Pubblico, che ha avuto anche responsabilità di gestione di spendere una parola sulla eccellenza della U.O.C. di Radiodiagnostica dell’Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, che si è distinta anche nella emergenza Covid 19 . L’U.O.C. di Radiodiagnostica anche se i cittadini non se ne accorgono, è stata completamente rinnovata con l’acquisizione di una Tomografia Computerizzata (TAC), di una Risonanza magnetica di ultima generazione, di numerosi apparecchi di radiografia digitali, di ben cinque apparecchi radiologici per eseguire esami a letto del paziente e di un sistema PACS che consente l’archiviazione digitale di tutti gli esami, quest’ultimo peraltro esteso a tutte le radiologie ospedaliere e ambulatoriali della ASREM. Archivio digitale a cui tutti gli abilitati possono afferire in qualsiasi parte del mondo ci sia un collegamento internet. Adeso come si sidice in gergo è una Radiologia filmless e paperless, cioè senza pellicole radiografiche e senza referti cartacei. Durante l’emergenza Covid – 19 gli operatori della Radiodiagnostica hanno operato in tutta sicurezza, forniti sempre di tutti i DPI, dispositivi di protezione individuali, dalle mascherine, agli occhiali, alle tute e camici di protezione disposable. Grazie ai DPI e ai rigidi i protocolli messi in atto nessuno operatore si è contagiato. Senza essere alla ribalta, in silenzio e con professionalità i sanitari della radiologia hanno studiato tutti i pazienti con tecnologie radiologiche di lato livello e con alta professionalità. Un plauso pertanto va fatto a tutti i radiologi e sanitari della Radiodiagnostica che spesso sono invisibili, ma rappresentano un motore che fa girare tutto l’ospedale. E’ doveroso infine fare un plauso alla Azienda Sanitaria Regionale che ha potenziato a livello di avanguardia la U.O.C di Radiodiagnostica dell’Ospedale Cardarelli e che ha fornito tutti i presidi medici necessari durante questo periodo di emergenza Covid-19. Peraltro non posso fare a meno di evidenziare che nel piano operativo sanitario regionale la U.O.C. di Radiodiagnostica è stata declassata a Unità Operativa Territoriale, e penso sia auspicabile, che gli venga restituita la dignità di Unità Ospedaliera Complessa ospedaliera dell’HUB regionale, al cui interno istituire le Unità Operative Semplici di Radiologia d’urgenza, Neuroradiologia e Senologia diagnostica».