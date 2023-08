La raccolta rifiuti è attiva anche a Ferragosto

TERMOLI. Si ricorda a tutti i cittadini che domani martedì 15 agosto il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

Il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli dichiara: “Anche quest’anno garantiamo la raccolta regolare dei rifiuti nel giorno di Ferragosto, per cui invitiamo tutti i cittadini a esporre regolarmente la carta dalle ore 21 di questa sera.

Le raccolte dell’organico e del vetro di mercoledì 16 agosto potrebbero subire un leggero ritardo a causa della chiusura ferragostana degli impianti di recupero. Invitiamo comunque i cittadini a conferire regolarmente i loro rifiuti domestici”.