La rabbia dei commercianti colpiti dal Dpcm: “Paghiamo noi per tutti”

“Paghiamo noi per tutti anche questa seconda ondata della pandemia”. È il grido praticamente unanime dei commercianti che sono stati colpiti dal Dpcm di Conte e che si sono ritrovati lungo Corso Nazionale per manifestare tutto il loro dissenso. “Abbiamo dovuto sopportare il peso economico degli investimenti per restare aperti e adesso ci chiudono di nuovo. Quanti contagi ci sono stati nelle pizzerie o nei bar? Quanti negli altri luoghi? Pensate veramente che la movida si fermi così?”

