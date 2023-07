La Questura di Campobasso intensifica i controlli per l’estate: tutti i numeri

Il contrasto delle attività criminali, in particolare di quelle predatorie, oltre alla repressione necessita di adeguata prevenzione.

In tale ottica, la Questura di Campobasso, con l’avvio della stagione estiva, ha intensificato l’attività di controllo del territorio nonché quella finalizzata all’adozione di misure di prevenzione rivolte nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Nelle ultime settimane, dopo gli accertamenti svolti dal personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, sono stati emanati 2 Divieti di accesso e stazionamento nei pressi di esercizi pubblici (DACUR), disposti nei confronti di altrettanti soggetti pregiudicati che si sono resi responsabili, nel Capoluogo, di alcuni comportamenti penalmente rilevanti, tra cui violenza e resistenza a pubblico ufficiale in un’area cittadina caratterizzata dalla presenza pubblici esercizi frequentati da numerosi avventori; 2 Divieti di accesso a manifestazioni Sportive (DASPO) emessi nei confronti di due soggetti che, durante un incontro calcistico svoltosi in provincia, sono stati denunciati per accensione di fumogeni; 6 Avvisi Orali e 10 Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno.

I due “DASPO Willy” emanati sono relativi a soggetti coinvolti nel litigio avvenuto nell’ultima serata dei festeggiamenti del Corpus Domini a Campobasso.

Alcuni degli ultimi provvedimenti sopra richiamati sono stati adottati nei confronti di soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria poiché trovati in possesso, senza giustificazione, di arnesi atti allo scasso, i quali già in passato si sono resi responsabili di reati contro il patrimonio e, nello specifico, di furti di autovetture.

Inoltre, su proposta del Questore di Campobasso, il locale Tribunale Ordinario ha emanato la misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di P.S. nei confronti di un soggetto con numerosi pregiudizi di polizia.