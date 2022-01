La quattro corsie si farà, Toma: “Premiato il nostro lavoro”

“La Termoli-San Vittore è un’opera fondamentale per il Molise”

“La quattro corsie San Vittore-Termoli si farà. Lo aveva già annunciato il presidente Toma, nel corso della conferenza stampa di fine anno, – si legge in una nota – parlando dei 120 milioni di euro per gli studi preliminari e la progettazione. La conferma è venuta dalla ministra Carfagna che, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, ha menzionato esplicitamente la San Vittore-Termoli in relazione al Piano di investimento riguardante l’infrastrutturazione viaria del Centro-Sud.

“Abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione – afferma il presidente Toma – di quanto siamo riusciti ad ottenere dopo il lavoro di confronto che ci ha visto impegnati, in questi mesi, con la ministra Carfagna, il ministro Giovannini, lo stesso premier Draghi. Finalmente, siamo venuti a capo di una situazione che si trascinava da oltre dieci anni e che, per scelte politiche pregresse, si era insabbiata. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso. Continueremo a seguire la questione in tutte le sue fasi, affinché il Molise possa avere un’opera fondamentale e strategica per il suo sviluppo.”