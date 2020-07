La pugnalata alla mamma del parà di Lisio: «Il Comune ha già fatto abbastanza per suo figlio»

La famiglia aveva chiesto di modificare l’agibilità della tomba del campobassano morto in Afghanistan il 14 luglio del 2009

Era il 14 luglio del 2009 quando un militare italiano rimase ucciso e altri tre furono feriti nell’esplosione di una bomba in Afghanistan. La vittima era il primo caporal maggiore Alessandro Di Lisio, di Campobasso, classe 1984; Alessandro si trovava in missione da 4 mesi, esperto artificiere dell’Ottavo genio guastatori della Folgore. Una morte che ha sconvolto l’intera città di Campobasso. Per Alessandro funerali di Stato e un cippo commemorativo nei pressi del Monumento ai Caduti del capoluogo. Un eroe della nostra città ai cui familiari è stata data una riposta che nessun genitore vorrebbe mai ascoltare: «…mi risulta che il Comune abbia già fatto molto per suo figlio…». Il motivo di tale risposta? La famiglia del parà aveva chiesto delle modifiche alla tomba di Alessandro. Un allargamento di appena 60cm (come riportato nell’edizione odierna di Primo Piano) per una maggiore agibilità e accessibilità (in tanti si avvicinano e si fermano magari per una preghiera dinanzi alla Cappella). Prima dal Comune, fanno sapere i familiari di Alessandro, nessuna rimostranza, poi la frase dell’assessore Amorosa: …il Comune di Campobasso ha fatto già molto per suo figlio…». Una vera e propria pugnalata per i familiari dell’eroe campobassano.