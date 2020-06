Ricevere la solidarietà, dare la solidarietà. Diffondere un messaggio di condivisione tra i nostri bambini e ragazzi per accompagnarli in un percorso di crescita e di aiuto reciproco. La Pubblica Assistenza “Carmela Ciniglio” di Colletorto ha donato alla popolazione, tramite il Comune, una fornitura di mascherine destinate agli alunni delle scuole del paese.

Alla consegna hanno preso parte la presidente dell’associazione, Angelica Pietracatella, e la presidente del Consiglio comunale, Lucia Zeppetella, la quale si è congratulata, a nome dell’intera amministrazione, per un gesto significativo che si inserisce nelle numerose iniziative assicurate nel periodo dell’emergenza coronavirus nei confronti di tutti i cittadini di Colletorto. Le simpatiche mascherine personalizzate saranno distribuite alle famiglie.

La pubblica assistenza Carmela Ciniglio dona mascherine ai bimbi