La Provinciale 51 si “rifà il look”: al via importanti opere di manutenzione

La Provinciale 51 si rifà il look. L’annuncio è stato dato dal sindaco Roberto Di Pardo. Dopo anni di difficoltà, asfalto rotto, allagamenti in concomitanza con piogge torrenziali e difficoltà nella circolazione, gli automobilisti che tutti i giorni utilizzano l’arteria per spostarsi da Petacciato a Termoli possono tirare un sospiro di sollievo. “Dopo numerose interlocuzioni con il presidente e l’intero consiglio provinciale – ha affermato Di Pardo – giorni fa abbiamo eseguito un sopralluogo per definire i tratti che da subito saranno riasfaltati e messi in sicurezza”. Si tratta sicuramente di un intervento importante per Petacciato e per tutto il Basso Molise considerando che la Provinciale 51 è una delle strade più trafficate e di collegamento tra i vari Comuni dell’entroterra. E’ per questo motivo che Di Pardo ha voluto ringraziare il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, l’intero consiglio provinciale, ma anche la sua Giunta comunale composta dagli assessori Luisa Caruso, Federica Capodaglio, Nicola Del Re e Antonio Di Pardo “per il lavoro che è stato fatto. Migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini passa anche per la sistemazione di opere che non dipendono dal comune ma che i petacciatesi utilizzano nel quotidiano”. Il prossimo obiettivo che viene citato da Di Pardo è la realizzazione della rotonda sulla Statale 16 all’altezza del bivio tra Petacciato e Petacciato Marina. Anche in questo caso si tratta di un progetto che affonda le sue radici nella storia passata considerando che da anni si parla della realizzazione di una rotatoria che possa “eliminare” il semaforo che si trova all’incrocio e, di fatto, snellire il traffico all’altezza di uno dei punti che più si congestiona durante i mesi estivi. “Io ci credo…”, ha concluso Di Pardo. (Mic. Bev.)