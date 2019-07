«La Provinciale 163 in condizioni pietose», (LA VIDEO SEGNALAZIONE)

REDAZIONE TERMOLI

Più che una strada provinciale che dovrebbe collegare Comuni con popolazione anche numerosa assomiglia più a una strada da rally. Stiamo parlando della Provinciale 163 all’altezza del bivio che da Tavenna/Palata porta fino a Montenero. Il video è stato girato da un cittadino che ha documentato lo stato pietoso in cui versa l’arteria con fango e detriti ovunque. E’ questa la denuncia di alcuni cittadini che è stata raccolta dalla consigliera regionale del MoVimento 5Stelle, Patrizia Manzo che ha rilanciato e condiviso i video che stanno girando in rete sullo stato pietoso in cui versa la 163 nel tratto compreso tra il bivio di Tavenna/Palata fino a Montenero di Bisaccia. «Dopo la perturbazione dei giorni passati – afferma la Manzo – la Provincia avrebbe dovuto ripristinare la viabilità liberando la strada da detriti e fango, ma nulla di tutto ciò è stato fatto. L’unica strada di collegamento per Montenero di Bisaccia che permette di raggiungere il poliambulatorio, il nucleo industriale di San Salvo o l’ospedale di Vasto, percorrendo solo 12 km, abbandonata nel degrado. Ormai, però, a sentirsi abbandonati sono anche i cittadini di quell’area, stanchi persino di parlare o denunciare disservizi. Non occorrono studi particolari per capire perché il Molise si spopola».