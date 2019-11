La Provinciale 13 si rifà il look, in arrivo 100mila euro dalla Provincia

Soddisfatti i consiglieri Contucci e Del Gesso. L’arteria collega il centro di Montenero con Palata

Nuovi fondi per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 13, che collega il centro abitato di Montenero di Bisaccia al bivio con la Strada Statale 157 in direzione di Palata. E’ quanto annunciano i consiglieri provinciali Simona Contucci e Angelo Del Gessto. «Sono stati stanziati in Commissione Lavori pubici della Provincia di Campobasso – si legge in una nota stampa – 100mila euro per la sistemazione del piano stradale, su alcuni tratti particolarmente dissestati della S.P. 13. Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto in Commissione – hanno dichiarato Contucci e Del Gesso – attraverso il quale abbiamo raggiunto il risultato di impegnare fondi per una strada provinciale particolarmente importante per Montenero di Bisaccia e Palata. I passi successivi saranno quelli del progetto e della successiva gara, in modo tale che entro l’anno prossimo sarà possibile appaltare i lavori. Un grazie particolare lo rivolgiamo al Presidente e ai colleghi consiglieri presenti in Commissione, i quali ci hanno consentito di programmare un intervento importante su un’arteria che aveva sicuramente bisogno di manutenzione».